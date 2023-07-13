Nilperi Şahinkaya Hande Erçel ve Hafsanur Sancaktutan’ı ti’ye aldı

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Tatiline devam eden güzel oyuncu, Göcek'te gerçekleşen bir davet katıldı.

Davete pembe renkli bikinisiyle katılan Şahinkaya, altına giydiği transparan pantolonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncu, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda poz verirken kameralara yansıyan ilginç pozlarıyla dalga konusu olan meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'ı ti'ye aldı.

"SADE PLAJ KOMBİNİM NE BAKIYORSUN"

Yayınladığı paylaşıma "Sade plaj kombinim ne bakıyorsun" yazan Şahinkaya, birbirinden değişik hareketleriyle sosyal medyada gündem oldu.