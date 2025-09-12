Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu! İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti

Düzenleme: Kaynak: 2.sayfa
Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu! İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ı kaybettikten sonra yaptığı paylaşımla hayranlarını hayli bir endişelendirmişti. Şahinkaya'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Nilperi Şahinkaya'nın menajeri açıklamada bulundu.

Nilperi Şahinkaya yayınlayıp sildiği paylaşımla hayranlarını korkutmuştu. Ünlü isimin sevenleri intihar girişiminde bulunduğunu sandı. Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla sevenlerini korkutmuştu.

ki.webp

"BENİ AFFEDİN"

Şahinkaya, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüştü.

Kısa süre içinde bu paylaşımı silen ünlü oyuncunun bu ani hareketi telaşlandırmıştı.

-002.webp

Şahinkaya'nın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. Olayın ardından Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal açıklama yaptı. 2.sayfa'nın haberine göre Günal, şu ifadeleri kullandı:

"Nilperi 6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve oldukça zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, inthr etmek gibi bir şey yok."

Son Haberler
Genç Sıla’nın ölümüne neden olmuştu! Mahkeme 1,5 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti
Genç Sıla’nın ölümüne neden olmuştu! Mahkeme 1,5 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti
Rusya'dan flaş Ukrayna kararı!
Rusya'dan flaş Ukrayna kararı!
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı: Sürücü öldü, ağabeyi ağır yaralı
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı