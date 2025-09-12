Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu! İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti

Nilperi Şahinkaya yayınlayıp sildiği paylaşımla hayranlarını korkutmuştu. Ünlü isimin sevenleri intihar girişiminde bulunduğunu sandı. Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla sevenlerini korkutmuştu.

"BENİ AFFEDİN"

Şahinkaya, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüştü.

Kısa süre içinde bu paylaşımı silen ünlü oyuncunun bu ani hareketi telaşlandırmıştı.

Şahinkaya'nın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. Olayın ardından Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal açıklama yaptı. 2.sayfa'nın haberine göre Günal, şu ifadeleri kullandı:

"Nilperi 6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve oldukça zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, inthr etmek gibi bir şey yok."