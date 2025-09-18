Nilperi Şahinkaya'nın Burak Deniz’e açtığı davada karar çıktı! Saldırıya uğradığını iddia etmişti

Yıllardır aralarında husumet bulunan Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya, davasında karar belli oldu. Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek açtığı davadan beraat etti.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, meslektaşı Burak Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek dava açmıştı. Şahinkaya'nın Deniz'e açtığı davada Burak Deniz beraat etti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şahinkaya, kararı temyize götürmeye hazırlanıyor.

SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRI DAVASI AÇMIŞTI

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya 2022 yılında meslektaşı Burak Deniz'in Adana'da bulundukları günlerde bir mekânda kendisine, sevgilisi Emre Yusufi'ye ve arkadaşı Necmi Deniz'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek dava açmıştı.

DAVA SONUÇLANDI

Şahinkaya'nın Deniz'e açtığı dava sonuçlandı. Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme; "Yeterli ve kesin delil bulunmadığı" gerekçesiyle Burak Deniz'in beraatine karar verdi.

CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz'in Adana'da aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Nilperi Şahinkaya'ya da hakaret ettiğini, ayrıca Necmi Deniz'e yönelik yumruk atarak; "Basit yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme, Burak Deniz'in iddia edilen suçları işlediğine dair; "Her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAK

Nilperi Şahinkaya'nın karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli de İstanbul'dan görüntülü katıldığı duruşmada, mücadelenin süreceğini ifade etti.

