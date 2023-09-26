Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti

Bursa’da otoparkta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti

Olay, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler otoparkta Bülent Karakuş’u (43) önce darp etti, daha sonra silahla Karakuş'a ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Karakuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli kişi veya kişiler araçla olay yerinden kaçtı. Şüpheliler yaklaşık 2 kilometre sonra aracı terk ederek kaçmaya devam ettiler.

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