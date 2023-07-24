Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya yaş günü sürprizi

Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Kuşadası'nda sahne alan Nilüfer'i dinlemeye gelenler arasında kızı Ayşe Nazlı Yumlu da vardı.

Nilüfer, 23'üncü yaşına giren kızına sahnede doğum günü sürprizi yaptı. Sahnede kızı için pasta kesen ünlü şarkıcı, duygusal bir konuşma yaptı.

"SEN BENİM HAYATIMIN EN DEĞERLİ VARLIĞISIN"

Nilüfer, kızına "Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel yılların olsun. İyi ki doğdun canım benim" sözleriyle seslendi.