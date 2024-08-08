Nina Kennedy ülkesine 18. altın madalyayı kazandırdı

Kennedy direklere doğru hücum ettikten sonra, sırığını kutuya zorla yerleştirdi ve yukarı doğru uçtu, zarif bir şekilde barın üzerinden kalktı ve 4.90m'yi temiz bir şekilde geçerek düştü. Kennedy o sırada bunu bilmese de bu atlayış ona altın madalyayı kazandıran bu atlayış oldu.

Kennedy, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Steven Hooker'dan bu yana sırıkla atlamada altın madalya kazanan ilk Avustralyalı oldu ve Sidney 2000 Oyunları'nda Tatiana Grigorieva'nın gümüş madalyasını geride bırakarak altın madalya kazanan ilk Avustralyalı kadın atlayıcı unvanını ele geçirdi.

Bar düşük başladı, Kennedy ilk denemesinde 4.40m'yi kolayca geçti. 4.60m'de yine rahattı, ancak 4.70m'de küçük bir aksilik yaşadı. Tokyo'da sakatlığından dolayı 4.40m'de elenen atlet, erken elenme korkusunu ikinci denemede bertaraf etti.

Kennedy 4.80m'de derin bir nefes aldı, ilk denemesinde geçmeden önce tefekkürle bekledi. Bar beş santimetre yükseltildiğinde, Kennedy yine rahattı; atlama saatinin 20 saniyeye gelmesini büyük bir vakar ile bekledi, ardından ileri atıldı ve barın üzerinden uçtu.

Avustralya atlet ilk denemede 4.85m'yi geçen tek atlayıcı olmasının yanı sıra ve ilk denemede 4.90m'yi geçen yegane sporcu oldu.