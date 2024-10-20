Ningbo Açık'ta şampiyon Daria Kasatkina oldu

Rus tenisçi Daria Kasatkina, Ningbo Açık'ta arkadaşı Mirra Andreeva'yı 6-0, 4-6, 6-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Beşinci sıradaki Kasatkina, ilk seti domine ederek sadece iki hata yaptı. Ancak, 17 yaşındaki Andreeva, üçüncü sette 3-0 öne geçerek geri dönüş yaptı. Kasatkina, Andreeva’nın hatalarından faydalanarak üst üste beş oyun kazanarak galibiyeti elde etti.

Maçın ardından Andreeva gözyaşlarına boğulurken, Kasatkina ona destek oldu ve "Ağlamamaya çalıştım çünkü resimlerin çirkin olacağını biliyordum ama dayanamadım," dedi.

Kasatkina, bu sezon dördüncü tekler finalini kaybettikten sonra bu zaferle birlikte yılın ikinci unvanını kazandı. Ayrıca, Sonay Kartal, Shrewsbury'deki W100 ITF etkinliğinde yarıda kalan rakibi Heather Watson'a karşı zafer elde etti ve dünya sıralamasında 91. sıraya yükseldi.