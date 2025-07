Nintendo, açık dünyayı Donkey Kong ile yeniden yorumluyor

Japon oyun devi Nintendo, efsanevi serilerinden Donkey Kong’u, açık dünya tasarımının sınırlarını zorlayan yepyeni bir projeyle oyuncuların karşısına çıkardı. "Donkey Kong Bananza" adlı bu yeni yapım, serbest keşif, yaratıcı çözüm üretimi ve tam anlamıyla yıkılabilir çevresiyle dikkat çekiyor. Nintendo, bu oyunda The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’dan esinlenen bir tasarım yaklaşımı benimsiyor ancak Bananza, bu formülü daha serbest, daha eğlenceli ve kaotik hale getiriyor.

Tıpkı Zelda serisinin son halkasında olduğu gibi, Donkey Kong Bananza da oyunculara hazır yollar sunmuyor; tersine, onları oyunun dünyasını parçalara ayırarak kendi yollarını bulmaya teşvik ediyor. Oyuna sadece "Y tuşuna basarak yumruk at" komutuyla başlayan deneyim, oyuncuların keşfetme ve yıkma dürtülerini ustaca tetikliyor.

YARATICILIĞI KAOSLA BULUŞTURAN BİR DENEYİM

Oyunun kalbinde yıkım ve esneklik var. Harita üzerindeki pek çok sır, sadece çevreyi parçalayarak ya da gizli haritaları bularak ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım, Tears of the Kingdom’daki Ultrahand yeteneğini andırıyor. Ancak Donkey Kong Bananza’da çözüm yolları, planlamadan çok sezgisel aksiyonla şekilleniyor.

Oyun içi "Bananza dönüşümleri" ise Donkey Kong’a normalde sahip olmadığı gücü ve ulaşım imkanlarını veriyor. Bu dönüşümler sayesinde geleneksel platform oyunlarında görmeye alışık olduğumuz sabit çözüm yolları yerini, çok yönlü ve yaratıcı yaklaşımlara bırakıyor. Oyunun eğlenceli yıkım odaklı doğası, oyuncuya sadece ilerlemek değil, aynı zamanda etrafı darmadağın ederek ilerlemenin ne kadar keyifli olduğunu gösteriyor.

ZELDA’NIN DİNGİNLİĞİNE KARŞILIK BİR ADRENALİN PATLAMASI

Game Rant yazarı Josh Cotts’un da belirttiği gibi, "Donkey Kong Bananza, Zelda: Tears of the Kingdom’un zarif yapısını paramparça eden çılgın kardeşi gibi." Oyunun temposu yüksek, kontrolleri rahat ve her adımıyla oyuncuyu şaşırtmayı başarıyor. Tears of the Kingdom oyuncuya sabır ve deneme yoluyla bir deneyim sunarken, Bananza doğrudan eyleme ve eğlenceye yönlendiriyor.

"Spam Y", yani sürekli yumruk atmak, bu oyunun sloganı haline gelmiş durumda. Ancak bu sürekli aksiyon, oyuncuya baskı yaratmak yerine keyifli bir kaos hissi veriyor. Bu da Donkey Kong Bananza’yı, açık dünya türünde farklı ve ferahlatıcı bir alternatif haline getiriyor.