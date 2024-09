Nintendo Switch 2 yolda

Nintendo'nun yeni bir Switch modeli üzerinde çalıştığı resmen doğrulandı. Nintendo Switch 2 hakkındaki söylentiler yıllardır gündemde. İlk olarak 2019’da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ın tanıtılmasıyla başlayan bu söylentiler, 2021’de Switch OLED modelinin piyasaya sürülmesiyle ivme kazandı. Şimdi, Nintendo’nun yeni bir konsol üzerinde çalıştığını açıklamasıyla birlikte, bu söylentiler daha da sıklaşmış durumda. Daha güvenilir fotoğraflar ve teknik özellik sızıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Nintendo Switch, etkileyici bir oyun kütüphanesine sahip ve Nintendo Switch Online ile sunulan özellikler sürekli gelişiyor. Ayrıca, hala en sevilen taşınabilir konsol olma özelliğini koruyor. Ancak bazı eksiklikleri de bulunuyor ve bu da yeni bir konsol ihtiyacını gündeme getiriyor. Nintendo'nun bu alandaki iyileştirmeleri göz önünde bulundurarak tamamen yeni bir konsol üretmesi kaçınılmaz görünüyor.