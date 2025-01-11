Nintendo ve LEGO'dan yeni Game Boy seti

Nintendo, LEGO ile yaptığı iş birliğini duyurarak Game Boy temalı yeni bir LEGO seti çıkaracağını açıkladı. Bu, Nintendo ve LEGO'nun uzun süredir devam eden iş birliklerinden biri. Daha önce, NES, Mario ve Zelda gibi Nintendo'nun ikonik oyunlarına dayalı LEGO setleri de piyasaya sürülmüştü. Ancak, Game Boy setinin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

LEGO ve Nintendo, popüler kültür dünyasının en büyük iki markasından biri olarak, yıllardır milyonlarca insanın hayatında önemli yer edinmiş oyunlar ve oyuncaklar üretiyor. Bu sebeple, iki devin birlikte hazırladığı bir dizi set, Nintendo'nun oyun dünyasında derin kökleri olan mirasını ve tarihini kutlamak adına büyük bir anlam taşıyor.

Bu iş birliği yalnızca Game Boy ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Önceki projeler arasında Nintendo Entertainment System (NES) seti, Super Mario, Animal Crossing ve Legend of Zelda temalı LEGO setleri de yer alıyor. LEGO'nun video oyunları temalı ürün yelpazesi son yıllarda genişlemeye devam etti ve Sonic the Hedgehog setleri de büyük ilgi gördü.

Bu duyuru, Game Boy ve Pokemon, Tetris gibi klasik oyunlara ilgi duyan birçok hayranı heyecanlandırdı. Şu anda set hakkında görsel veya daha fazla detay bulunmuyor, ancak LEGO'nun mevcut Animal Crossing setleri ve Atari 2600 gibi nostaljik ürünleri, oyun tutkunlarının sabrını beklerken keyifli bir alternatif sunuyor.