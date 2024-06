Nintendo yeni oyununu duyurdu

Japon video oyun devi Nintendo, en büyük serilerinden biri olan 40 yıllık Zelda'nın yeni sürümünü açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Yeni sürümde oyuncular ilk kez savaşçı Link yerine Prenses Zelda olarak oynayabilecek. Firma, "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom"ın 26 Eylül'de Switch konsolunda yayınlanmasının planlandığını açıkladı.

Zelda serisinin yapımcısı Eiji Aonuma, katıldığı bir çevirimiçi yayında hayranların elf benzeri savaşçı Link yerine Prenses Zelda olarak oynayabileceklerini ve bu değişikliğin oyunun tarihinde ilk kez yapıldığını belirtti. Aonuma ayrıca "Bu sefer Link ortadan kayboldu ve baş kahramanın rolüne adım atmak Prenses Zelda'ya kaldı" dedi.