Nişan atma kavgası! Ortalık karıştı

Kocaeli Gebze ilçesinde nişanı atan kadının yaşadığı evin sokağına giden F.C. ve babası H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti. Bu sırada evden çıkan M.A.'nın babası H.A. ve kuzeni M.A., silahı H.M.C.'nin elinden alarak baba ve oğlunu darp etti.

OTOMOBİLLERİ İLE GELDİLER

​Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1782 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yakın zamanda F.C. ile nişanlanan ancak nişanı atan M.A. isimli kadının yaşadığı evin sokağına giden damat aday F.C. ve babası H.M.C. ile birlikte 41 AGS 275 plakalı otomobille geldi.

BABA VE OĞLUNU DÖVDÜLER

Burada M.A.'nın yaşadığı eve yönelen baba H.M.C., yanındaki tabancayla havaya 5 el ateş etti. Bu sırada evden çıkan M.A.'nın babası H.A. ve kuzeni M.A., silahı H.M.C.'nin elinden alarak baba ve oğlunu darbetti. Kavga sırasında baba ve oğlunun geldiği otomobilde de hasar meydana geldi.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis H.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Ekipler, sokakta inceleme gerçekleştirdi. Kavga sırasında hasar meydana gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.