Nişan atma kavgası! Ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nişan atma kavgası! Ortalık karıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nişanlanan çift arasında anlaşmazlık olunca ortalık karıştı. İddiaya göre M.A isimli kadın evlenmekten vazgeçti. Durumu kabullenmeyen damat adayı kadının bulunduğu evin sokağına giderek havaya 5 el ateş etti. M.A'nın yakınları damat adayı F.C. ve babası H.M.C.,'nin elindeki silahı alarak darp ettiler.

Kocaeli Gebze ilçesinde nişanı atan kadının yaşadığı evin sokağına giden F.C. ve babası H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti. Bu sırada evden çıkan M.A.'nın babası H.A. ve kuzeni M.A., silahı H.M.C.'nin elinden alarak baba ve oğlunu darp etti.

OTOMOBİLLERİ İLE GELDİLER

​Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1782 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yakın zamanda F.C. ile nişanlanan ancak nişanı atan M.A. isimli kadının yaşadığı evin sokağına giden damat aday F.C. ve babası H.M.C. ile birlikte 41 AGS 275 plakalı otomobille geldi.

Nişan atma kavgası! Ortalık karıştı

BABA VE OĞLUNU DÖVDÜLER

Burada M.A.'nın yaşadığı eve yönelen baba H.M.C., yanındaki tabancayla havaya 5 el ateş etti. Bu sırada evden çıkan M.A.'nın babası H.A. ve kuzeni M.A., silahı H.M.C.'nin elinden alarak baba ve oğlunu darbetti. Kavga sırasında baba ve oğlunun geldiği otomobilde de hasar meydana geldi.

Nişan atma kavgası! Ortalık karıştı

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis H.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Nişan atma kavgası! Ortalık karıştı

Ekipler, sokakta inceleme gerçekleştirdi. Kavga sırasında hasar meydana gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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