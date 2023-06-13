Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 16,7 geriledi.

Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,1 arttı.

Endeks, Nisan 2022'ye göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 ve yakıtlarda yüzde 24,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 16,7 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6 ve yakıtlarda yüzde 44,4 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18,1 azaldı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,2 gerilerken, yakıtlarda yüzde 0,8 arttı.

İthalat miktar endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 14,3 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 30,5 yakıtlarda yüzde 14,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta 145 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 artarak nisanda 145,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl nisanda 160,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,2 azalarak 145,4'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta 127 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,8 artarak, nisanda 133'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl nisanda 104,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 23,8 artışla, bu yılın aynı ayında 129,6 olarak kaydedildi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl nisanda 73,1 olan dış ticaret haddi, 15,6 puan artışla bu yılın aynı ayında 88,7 olarak kayıtlara geçti.

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