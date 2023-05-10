Nisan ayında Hazine’den 30 milyar dolar uçmuş

Bloomberg’ün ekonomisti Selva Baziki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na yapılan müdahalelerin ve altın rezervlerinin satılmasıyla 30 milyar doların eridiğini iddia etti.

Nisan ayında Hazine’den 30 milyar dolar uçmuş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), seçim öncesinde döviz kuru dalgalanmasın diye rezervlerindeki altın satışını hızlandırdı.

3 Mart 2023'teki 844 tonluk altın rezervinde 71,7 tonluk satışla 768,3 tona gerilemişti. Bu 71,7 tonluk altın kaybı, Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla 100 tonu aştı.

Rezervlerdeki altın satışının ardından ise kritik bir iddia gündeme geldi.

Bloomberg’ün ekonomisti Selva Baziki, Merkez Bankası’nın altın rezervlerinin satılmasıyla ve yapılan müdahalelerle 30 milyar doları erittiğini iddia etti.

Baziki sosyal medya hesabından söz konusu satışa dair grafikleri paylaştı.

Baziki, “TCMB'nin arka kapı müdahalelerinin Aralık 2021'den bu yana $177 milyara ulaşmış olabileceğini hesaplıyoruz. Nisan ayında yüksek girişler ve altın rezervlerindeki erime ile müdahaleler $30 milyarı aşar seviyede zirvede.” dedi.

Baziki, Merkez Bankası’nın müdahalelerine rağmen Türk Lirası’nın dolar karşısında en düşük seviyelerini gördüğünü belirtti:

Bu TCMB'nin swaplar hariç net rezervlerini Aralık 2021 seviyesinin 2.8 altında -68.4 milyar dolara düşürdü.

Buna rağmen, yakın zamanda dolar karşısında lira en düşük seviyelerini gördü, kısa vade oynaklığı ise tüm para birimlerinin üzerinde.

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