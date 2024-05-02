Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu.155 ürünün fiyatı arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu.155 ürünün fiyatı arttı
İstanbul'da nisanda fiyatı önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 48,27 ile çocuk bluzu, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 40,88 ile patlıcan oldu. İstanbullular Geçinme endeksine göre 242 üründen 155'inin fiyatı artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında İstanbul'daki perakende fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler açıklandı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 155'inin fiyatının arttığı gözlendi. 26 ürünün fiyatı ise düşüş gösterdi. 61 ürünün de fiyatı değişmedi.

İTO'ya göre en çok fiyatı artan ürün çocuk bluzu oldu. Artış oranı yüzde 48,27 olarak kayıtlara geçti. Fiyat artışlarında öne geçen ürünleri ise yüzde 44,76 ile kadın iç çamaşırı, yüzde 44,32 ile kadın bluzu, yüzde 36 ile erkek iç çamaşırı, yüzde 34,39 ile kadın elbisesi, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33,33 ile mektup gönderim ücreti, giyim harcamaları grubundan yüzde 27,50 ile kadın eteği, yüzde 26,63 ile çocuk çorabı, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 25,21 ile limon, erkek giyimi alt grubundan yüzde 21,74 ile erkek pantolonu ile gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 21,58 ile soğan oldu.

PATLICAN FİYATI YÜZDE 40,88 UCUZLADI

Nisan ayında gıda harcamalarında

Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 40,88 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 28,27 ile salatalık, yüzde 26 ile taze fasulye, yüzde 20,19 ile bezelye, yüzde 19,62 ile yeşil soğan, yüzde 18,87 ile sivri biber ve yüzde 17,34 ile kıvırcık salata olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
20 saniye içinde 2 kez ölümden döndü Gündem
20 saniye içinde 2 kez ölümden döndü
İsviçre Barış Zirvesi 15-16 Haziran'da toplanacak Dünya
İsviçre Barış Zirvesi 15-16 Haziran'da toplanacak
Bebek gibi bir cilt için yapılması gerekenler sıralandı Sağlık
Bebek gibi bir cilt için yapılması gerekenler sıralandı
Marmaris'te turistler araçlardan yola fırladı. 15 kişi hastanelik oldu Gündem
Marmaris'te turistler araçlardan yola fırladı. 15 kişi hastanelik oldu
Yaptığı makyajla kendini bambaşka birine çevirdi Video
Yaptığı makyajla kendini bambaşka birine çevirdi
Erden Timur'dan seçim iddialarına flaş yanıt Spor
Erden Timur'dan seçim iddialarına flaş yanıt
Konya Ereğli Belediyesi'nden sel çalışmalarında yoğun çaba Yerel Haberler
Konya Ereğli Belediyesi'nden sel çalışmalarında yoğun çaba