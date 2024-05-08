Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinden geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ait "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı duyurdu..

TÜİK'e göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici enflasyonuna göre yüzde 3,17, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 3,59 ile BIST 100 endeksinde oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne indirgendiğinde külçe altın yüzde 1,37 getiri sağladı. Mevduat Faizi brüt yüzde 0,56 kazanç sağlarken, DİBS yüzde, 076, dolar yüzde 2,55 euro da yüzde 3,87 kaybettirdi.

Tüketici Fiyat endeksi yani tüketici enflasyonuna indirgendiğinde ise külçe altın yatırımcısına yüzde 1,78 kazandırdı. Mevduat faizi yüzde 0,16 brüt kazanç sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16, DİBS yüzde 0,36, dolar yüzde 2,15 ve euro 3,48 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,08 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,69 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu