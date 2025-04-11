Nisan’da kar sürprizi: Artvin beyaza büründü! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı...

Artvin’de nisan ayında beklenmedik bir kar yağışı etkili oldu. İki gündür aralıklarla devam eden yağış, Şavşat ve Borçka ilçelerinde doğayı beyaz bir örtüyle kapladı.

Ağaçların çiçek açtığı, yeşilin canlandığı bu bölgelerde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi geçti. Şavşat ve Borçka’nın Macahel bölgesinde kapanan yolları açmak için ekipler, iş makineleriyle aralıksız çalışıyor. Çam ağaçlarının beyazla buluştuğu doğa, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Nisan karıyla şaşkına dönen vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.