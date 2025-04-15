Nisan’da kış geri geldi! Şırnak’ta lapa lapa kar yağdı

Gece boyunca süren fırtına ve tipi, Yeşilöz köyünde ahırların çatılarını uçurdu. Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar, her yanı beyaz örtüyle kapladı ve adeta kış mevsimini hatırlattı.

Yüksek kesimlerde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Yeşilöz köyünden Hayati Acar, fırtına nedeniyle ahırlarının zarar gördüğünü anlattı: “Fırtınadan ahırımızın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Koyunlarımızı ahıra alamıyoruz, çok zor durumdayız. Hayvanlarımız üç gündür dışarıda. 15 santimetre kar yağdı, soğukta hastalanıyorlar.”

Çoban Ferhan Yacan da hayvanlarının soğuktan etkilendiğini belirterek, “Yetkililerden acil yardım istiyoruz. Çadır bile olsa, bu soğuklar geçene kadar bize yeter.” dedi.