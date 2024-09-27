'Nişanı bozup başkasıyla kaçtı' iddiası hastanelik etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kiş eski nişanlısının başkasıyla kaçtığı iddiası üzerine babasıyla birlikte kızın ailesinin evini silahla baskın düzenledi.

Kızın babası ve kuzeni tarafından darp edilen baba-oğul ise hastanelik oldu. Kocaeli’nde Gaziler Mahallesi 1782 Sokak'ta yaşanan olayda, F.C., kız arkadaşı M.A'nın nişanı bozup başka bir gençle kaçtığı iddiasıyla babası H.M.C. ile birlikte eski nişanlısının ailesinin evine gitti.

HAVAYA BEŞ EL ATEŞ ETTİ

Olay yerine oğlu ile birlikte 41 AGS 275 plakalı araçla gelen H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti. Öte yandan kızın babası H.A. ve yeğeni M.A., H.M.C'nin elinden silahı aldı ve baba ile oğlunu darp etti. Çıkan kavgada H.M.C. ve oğlu F.C. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.A. ve M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.