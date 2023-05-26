Nişanlı çift nikahtan 1 gün önce öldü

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen feci kazada, kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada nişanlı çift hayatını kaybetti.

Nişanlı çift nikahtan 1 gün önce öldü

İHA'nın haberine göre, feci kaza, TEM Otoyolu Saray gişeler mevkiinde meydana geldi.

Nurettin Akgül idaresindeki 34 GN 1731 plakalı otomobil, yoldaki çalışmalar sebebiyle tek yöndeki yolda seyir halinde iken karşıdan gelen Tuncay Ekici’nin kullandığı 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza bölgesine gelen ekipler, kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan Burhan Çetin (24) ve nişanlısı Kardelen Coşkuntuna’nın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan iki sürücü ise kısa sürede Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Feci kazada hayatını kaybeden nişanlı çiftin yarın Kırklareli’nde nikah töreni olduğu ve nikah öncesi İstanbul’dan düğün alışverişi yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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