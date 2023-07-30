Nişanlısı tarafından öldürülen gönül er son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece’de nişanlısından ayrılmak isteyen Gönül Er, kendisiyle son kez konuşmak isteyen Murat Edepli ile buluştu. Buluşma esnasında ayrılığı hazmedemeyen Murat Edepli, Gönül Er’i bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrası tutuklanan Murat Edepli cezaevine gönderilirken Gönül Er’in cenaze töreni bugün Kocasinan Merkez Camii’nde düzenlendi.

Cenazeye Gönül Er'in annesi Emine Er, kardeşi Uğur Er ile yakınları katılırken Akit Tv Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’da aileyi cenazede yalnız bırakmadı. Gönül Er'in kuzeni Güliz Sekban uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze kılınan öğle namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, yıllardır birlikte çalıştıkları kameraman Uğur Er'in acısını paylaşmak için cenazeye katıldıklarını belirterek "Uğur Er kardeşimiz gerçek bir imtihan içerisinde. Öylesine ki 4 yıl önce ağabeyini bir deniz kazasında kaybetti. Geçtiğimiz gün de ablası menfur bir saldırı sonucu katledildi. Uğur Er kardeşim acı içinde ızdırap içinde. Allahtan ona sabır diliyorum. Bugün beni duygulandıran diğer bir tablo bir annenin ikinci kez evlat acısına gözyaşı döktüğüne şahit olmak" dedi.