Nişantaşı'nda yol kesip deve gezdirdiler. Yok artık deve

“Nişantaşı’nda Hayat” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, İstanbul’un Nişantaşı ilçesine bağlı Hacı Emin Efendi sokağında, Arap oldukları iddia edilen bir grup, sokağı kapatarak deve geçidi yaptı. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Söz konusu paylaşımı yapan Nişantaşı’nda Hayat sayfası, videoyu, “Bu gözler sonunda bunu da gördü. Hacı Emin Efendi sokağını kapatıp oradan davul zurna klarnet eşliğinde deve geçirdiler. Nedenini niçinini bilen var mı? Nişantaşı sokaklarında bir devemiz eksikti. Mahallemizin kalbine saplanan hançer.

Dap yapı bitip o daireleri satın alan Araplar evlerine yerleşince olacakları tahmin bile edemiyoruz. Geçenlerde Valikonağında Muammer Keskin’in koskocaman bir seçim afişi vardı. Şişli belediyesinin satılan mallarını geri alacağız yazıyordu.

Vay anam vay! Gülelim mi ağlayalım mı bilemedik. İçimizden geçenleri burada yazsak destan olur” notuyla paylaştı.