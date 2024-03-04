Nissan Juke'da dev kampanya başladı 'Geniş ailelerin gözdesi'

Japon otomotiv devi Nissan, Türkiye’deki otomotiv sektöründe uzun süredir devam eden krizi kendi lehine çevirmek, yenilenen yüzleri ile 2024 model SUV araçlarının yeni sahipleri ile buluşturmak için pazar araştırmalarına ara vermeden devam ediyor.

Nissan’ın son olarak gerçekleştirdiği pazar araştırması sonucunda Mart ayı boyunca geçerli olan ve otomotiv sektörünü rahatlatacağı öngörülen dev kampanyasını hazırladı.

Nissan, gerçekleştirdiği pazar araştırmaları sonucunda, Mart ayında geçerli olan dev kampanyasını başlattı ve resmi internet sitesinden de bu dev kampanyanın tüm ayrıntılarını 2024 model SUV sahibi olmak isteyenler için duyurdu.

Bu kampanyanın asıl amacı, ülkemizdeki otomotiv sektöründe uzun süredir yaşanan durgunluğa rağmen satışlarını arttırmak ve insanları en uygun yoldan son model SUV sahibi yapmak.

Nissan, başlattığı bu kampanyayı özellikle geniş ailelerin en çok tercih ettiği modeli olan ‘JUKE’ için Mart ayının son gününe kadar geçerli olacak şekilde hazırladı. Otomotiv piyasasını altüst edecek olan bu kampanya, 2024 model SUV sahibi olmak isteyenlerin beklediği büyük fırsat olabilir. Kampanya, sıfır kilometre ‘JUKE’ sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Nissan’ın başlattığı bu dev kampanya kapsamında, ‘JUKE’ modeli için 120 bin TL nakit alım indirimi ve 120 bin TL 12 ay vadeli, faizsiz kredi imkanını içeriyor.

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