Nissan'ın elektrikli amiral gemisi! Motor sesi Formula E'den alındı...

Kaynak: Haber Merkezi
Nissan'ın elektrikli amiral gemisi! Motor sesi Formula E'den alındı...
Nissan'ın Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıttığı, tarihindeki en güçlü elektrikli Nismo modeli Ariya Nismo'nun özelliklerini sizler için derledik.

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, motorsporları ve performans departmanı Nismo tarafından geliştirilen Ariya Nismo'yu ocak ayında görücüye çıkardı.

Hem görünümüyle, hem de performansıyla sıra dışı bir model olan Ariya Nismo'da Formula E'den ilham alan sesine yer veriliyor.

Tampon ve bagajdaki spoylerler, karoseri çevreleyen kırmızı şeritler ve 20 inç- lik özel jantlar da sportifliğini artırırken, giriş versiyonu çift elektrikli motora sahip ve 367 HP güç ile 560 Nm sistem torku sunuyor.

Ağırlığı 2.080 kg olan bu araç, 66 kWh batarya kapasitesine sahip olmakla birlikte, aracın güçlü versiyonunda toplamda 436 HP güç ve 600 Nm tork üreten iki elektrikli motor görev yapıyor.

Araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlayabiliyorken, bu seçeneğin batarya kapasitesi 91 kWh ve ağırlığı 2.219 kg.

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