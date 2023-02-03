N'Koudou sezon sonunda gidiyor mu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iç imzada da boş durmuyor.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin N'Koudou ile yeni kontrat için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maça çıkan Kamerunlu futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

N'Koudou, 2019 yılından bu yana Beşiktaş forması giyiyor.