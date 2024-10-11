Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Kaynak: AA
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Barış Ödülü’nün sahibi, Japon kuruluş Nihon Hidankyo oldu.

2024 Nobel Barış Ödülü, 'nükleer silahlardan arındırılması' alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya verildi.

Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombasından kurtulanların taban hareketi Hidankyo; 'Hibakusha' olarak da biliniyor.

Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Hibakusha, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koyduğu için Barış Ödülü'ne layık görülmüştür” denildi.

GEÇEN SENE NERGİS MUHAMMEDİ KAZANMIŞTI

Ödülü geçen sene cezaevinde tutulan İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi kazanmıştı.

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