Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Barış Ödülü'nü İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı verdiği ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etmek için verdiği mücadele nedeniyle Nergis Muhammedi'ye verilmiştir" denildi.



Muhammedi, kadın hakları ve idam cezasının kaldırılması için kampanya yürüten İran'ın önde gelen insan hakları aktivistleri arasında yer alıyor.