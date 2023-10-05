Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

İsveç’in başkenti Stockholm’de bugün 2023 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi, İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Mats Malm tarafından açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen programda 2023 Nobel Edebiyat Ödülü’ne “yenilikçi oyunları ve söylenemez olanı dile getiren düzyazılarından” dolayı Norveçli yazar Jon Fosse layık görüldü. İsveç Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Norveçli yazar hakkında, “Kaygı ve güçsüzlük gibi en kuvvetli insani duyguları en basit gündelik terimlerle ifade ediyor” denildi.

Ödülü kazanmasının ardından açıklama yapan Fosse, “Şaşırdım ve biraz da korktum. Bu ödülü başka hiçbir düşünce olmadan sadece edebiyata verilen bir ödül olarak görüyorum” dedi.

İsveç Akademisi tarafından verilen 11 milyon İsveç kronu değerindeki Nobel Edebiyat Ödülü’ne 1901 yılından bu yana 119 kişi layık görülürken, Nobel ödüllerinin sonuncusu Nobel Barış Ödülü’nün sahibi ise yarın Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.