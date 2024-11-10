Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kripto para uyarısı: Trump kaybettirecek

Dünya çapında tanınan Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, ABD'deki Başkanlık seçimlerinin ardından zafer kazanan Donald Trump’ın ekonomi politikalarını değerlendirdi. Acemoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında, Trump yönetiminin ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair önemli uyarılarda bulundu. Ekonomist, özellikle işçiler açısından durumun pek iç açıcı olmayacağını ifade etti.

TRUMP’IN POLİTİKALARI EKONOMİYİ ZORA SOKAR

Daron Acemoğlu, Trump’ın ekonomi politikalarındaki temel riskleri sıralarken, özellikle yapay zeka ve Silicon Valley’e olan yaklaşımının, Amerikan kurumları üzerindeki olası etkilerini vurguladı. Trump’ın genel ekonomik ajandasının büyük riskler taşıdığını belirten Acemoğlu, bu politikaların iş gücü üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. Trump’ın, teknoloji ve endüstri alanlarında atacağı adımların, işçi sınıfı için herhangi bir iyileşme sağlamayacağını söyledi.

BİDEN POLİTİKALARININ MİRASI

Acemoğlu, Biden yönetiminin ekonomi üzerindeki etkilerini de ele aldı. Biden’ın ekonomi politikalarının büyük ölçüde başarılı olduğunu belirten Acemoğlu, özellikle çalışan kesim için daha fazla iş yaratılmasını ve tabandaki maaşlarda artış sağlanmasını hedefleyen reformların etkili olmaya başladığını ifade etti. Biden yönetiminin CHIPS Yasası ve IRA (Inflation Reduction Act) gibi politikalarının, Amerikan endüstrisi ve teknolojisi için güçlü bir temel oluşturduğunun altını çizdi.

Bu politikalara rağmen, Acemoğlu, Trump’ın bu reformlardan faydalanacak gibi göründüğünü belirtti. Biden’ın uyguladığı politikaların meyvelerini toplamak, Trump’a nasip olacak ve kendisi, bu başarıları sanki kendi yönetimi altında elde etmiş gibi gösterebilecektir. Ancak Acemoğlu, Trump’ın ekonomi politikalarının, beklenen etkilere ulaşmakta zorluk çekeceğini öngördü. Özellikle yüksek gümrük vergileri ve müttefiklere uygulanan vergi politikalarının, Amerikan ekonomisine fayda sağlamayacağına dikkat çekti.

EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYON İKİLEMİ

Acemoğlu, Biden’ın erken dönem politikaları hakkında eleştirilerde de bulundu. Bu politikaların enflasyonu artırdığına dair eleştiriler olsa da, Federal Rezerv’in (FED) desteğiyle enflasyonun düşüşe geçtiğini ve ekonominin yeniden dengeye oturduğunu belirtti. Acemoğlu, düşük enflasyon seviyelerine ulaşılmasının, ekonominin sağlıklı bir büyüme sürecine girdiğini göstereceğini ifade etti.

Trump’ın ekonomi politikalarındaki zorlukları da gündeme getiren Acemoğlu, özellikle Çin ile yapılan ticaret savaşları ve uygulanan yüksek gümrük vergilerinin Amerikan iş gücüne katkı sağlamadığını belirtti. Bu tür politikaların, tedarik zincirlerini olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi engelleyeceğini savundu.

SONUÇ: TRUMP’IN POLİTİKALARININ GELECEĞİ

Sonuç olarak, Acemoğlu’nun değerlendirmeleri, Trump’ın ekonomi yönetiminin büyük riskler taşıdığını ve işçi sınıfı için iyileşme sağlamadığını ortaya koyuyor. Biden’ın uyguladığı politika değişikliklerinin, Trump’a miras olarak kalacağı ancak Trump’ın politikalarının bunları büyük ölçüde geride bırakacağı öngörülüyor. Trump’ın başta Çin’e yönelik politikaları olmak üzere, küresel ekonomik ilişkilerde yapacağı hamlelerin, Amerikan ekonomisine zarar verebileceği düşünülüyor.