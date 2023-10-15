Nobel ödüllü şair hayatını kaybetti

Nobel ödüllü şair Louise Glück hayata veda etti. Glück'ın ölüm haberi, daha önce Glück'ın eserlerinde editörlük yapmış olan Jonathan Galassi tarafından doğrulandı.

Nobel ödüllü şair hayatını kaybetti

Yazar ve şair Louise Glück 13 Ekim günü hayatını kaybetti. Glück'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Glück'ın ölüm haberi, daha önce Glück'ın eserlerinde editörlük yapmış olan Jonathan Galassi tarafından teyit edildi.

Glück, 2020 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne sahip olmaya hak kazanmıştı.

2020'de kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü için Akademi tarafından 'Sade güzellikle bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi için...' Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğü ifade edilmişti.

Louise Glück, pek çok edebiyat ödülüne sahip olmasının yanı sıra şiirlerinde klasik mit ve otobiyografi arasında kurduğu ilişki, travma ve üzüntüleri açıkça ifade etmesiyle edebiyat tarihinde unutulmaz bir yer edindi.

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