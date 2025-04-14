Nobel ödüllü yazardan acı haber!

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Çocukları Alvaro, Gonzalo ve Morgana tarafından imzalanan ve Alvaro tarafından sosyal medya hesabından yayınlanan mektupta "Babamız Mario Vargas Llosa'nın bugün Lima'da, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Aramızdan ayrılışı dünyanın dört bir yanındaki akrabalarını, dostlarını ve okurlarını üzecek ama umuyoruz ki onlar da bizim gibi, uzun, macera dolu ve verimli bir yaşam sürdüğü ve arkasında kendisinden daha uzun yaşayacak bir eser bıraktığı gerçeğiyle teselli bulacaklardır."

ARİO VARGAS LLOSA KİMDİR?

Mario Vargas Llosa 28 Mart 1936'da Peru’nun Arequipa bölgesinde doğdu. Yazarın ilk eseri 1952 yılında basılırken Llosa, ilerleyen yıllarda gazetecilik ve televizyonculuk yaptı. Aynı zamanda "Cuadernos de Composiction" ile "Literatura" dergilerinin de yayın kadrosunda yer aldı

1959-1966 arasında Paris’te yaşayan Llosa’nın ilk romanı olan "Kent ve Köpekler" 1963'te yayınlandığında büyük ilgi gördü ve pek çok farklı dile çevrildi. Llosa, 3 yıl Londra’da yaşarken 1969'da ABD'de Washington Üniversitesi'nde ders verdi..

Aktif olarak siyasetin içinde yer alan Llosa'nın görüşleri giderek komünizmden liberalizme kaydı. 1990'da liberal merkez sağ koalisyon Demokratik Cephe'nin desteğiyle Peru cumhurbaşkanlığı için yarıştı, ancak ikinci turda sağcı popülist Alberto Fujimori'ye kaybetti Yazar, “iktidar yapılarının haritasını çıkarması ve bireysel direniş, isyan ve başarısızlığa dair keskin imgeleri nedeniyle” 2010 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.