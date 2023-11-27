Nöbetçi noterlerde 2 milyon 374 bin işlem yapıldı

Adalet Bakanlığının hizmete sunduğu nöbetçi noter uygulaması kapsamında bugüne kadar 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldı.

KAYNAK: AA
Nöbetçi noterlerde 2 milyon 374 bin işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışma sonucunda 6 Nisan 2019'da başlatılan ve noterliklerin hafta sonu hizmet vermesini sağlayan "nöbetçi noterlik" uygulamasına Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi, salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından uygulama 31 Temmuz 2021'de yeniden başlatıldı.

Nöbetçi noterlerde bugüne kadar 1 milyon 593 bin 290'ı ikinci el araç satışı, 163 bin 140'ı da ilk tescil işlemi olmak üzere 2 milyon 374 bin 653 işlem gerçekleştirildi.

Nöbetçi olarak belirlenen noterler, tüm iller ile bazı ilçelerde hafta sonu 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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