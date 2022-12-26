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Torreira'dan cezalı duruma düşmesine bomba cevap

Galatasaray'ın İstanbulspor'la oynadığı maçın 89. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Torreira, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:11
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Noel Baba hediye etti: Torreira'dan eleştirilere sinirli yanıt

Torreira'dan cezalı duruma düşmesine bomba cevap
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Torreira, hakemin sahanın en yakın yerinden çıkmasını söylemesine rağmen yedek kulübesinin önünden çıkınca sarı kartı görmüştü. 

29 Aralık'ta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Torreire, eleştirilere sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum"

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