Torreira'dan cezalı duruma düşmesine bomba cevap

Torreira, hakemin sahanın en yakın yerinden çıkmasını söylemesine rağmen yedek kulübesinin önünden çıkınca sarı kartı görmüştü.

29 Aralık'ta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Torreire, eleştirilere sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum"