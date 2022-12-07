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İşte nohut suyunun yararları

Nohudu neredeyse sevmeyenimiz yoktur. Ancak nohut haşlanırken genellikle suyu atılır. Bu yazıyı okuduktan sonra bu alışkanlığınızdan vaz geçeceksiniz. İşte nedeni…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:54
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Nohut suyu ne işe yarar?

İşte nohut suyunun yararları
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Nohut yemekleri pişirilmeden önce yumuşamasını sağlamak için suda bekletilir. Ardından haşlanarak yemeye hazır hale getirilir. Bu esnada nohuttan geriye kalan suyun faydasız olduğu düşünülerek çöpe dökülüyor. Oysa bu çok yanlış. En kaliteli bakliyatlar arasında olan nohutun suyu çok faydalı. İşte o faydalar
 

İŞTE NOHUT SUYUNUN FAYDALARI

Ağız içerisinde oluşan yaralar için nohut suyu ile gargara yapmak oldukça faydalıdır.

Cilt sağlığını koruyarak, akne oluşumunu engeller.

Romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Her sabah aç karna nohut suyu içmek metabolizmayı hızlandırır.
Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan nohut suyu, sindirimi hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandırır.

Doku ve hücrelerin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan nohut suyu, yaralarda iltihap oluşmasını engeller.

Cinsel gücü arttıran nohut suyu, erkeklerde sperm sayısının artmasına yardımcı olur.

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