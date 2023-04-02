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Nokia C12 Plus'ın tanıtımı gerçekleşti. Cihazın özellikleri belli oldu

Fiyat/performans odaklı çıkarılacağı belirtilen Nokia C12 Plus'ın tanıtımı gerçekleşti. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:26
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Nokia C12 Plus'ın özellikleri belli oldu

Nokia C12 Plus'ın tanıtımı gerçekleşti. Cihazın özellikleri belli oldu
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Nokia Hindistan websitesinde listelenen verilere göre, Nokia C12 Plus gücünü Unisoc tarafından üretilen dört çekirdekli işlemciden alacak.

12nm teknolojisiyle üretilen ve SC9863A1 kod adıyla piyasaya sürülen işlemcide 4 adet 1.6 GHz çekirdek bulunuyor. Nokia C12 ve C12 Pro modellerinde de aynı işlemciye yer verilecek.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Nokia, yeni modelinde 6.3 boyuta sahip HD Plus ekrana yer verdi. C12 Plus modelinde 60Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD panel yer alıyor.

Giriş seviyesi olarak nitelendirilen Nokia C12 Plus, 2 GB RAM ve 32 GB depolama ile kullanıcılara sunulacak. Cihazda 256 GB’a kadar destek sunan microSD kart yuvası bulunuyor.

Kamera olarak 8 Megapiksel geniş açılı lens kullanılmış olan cihazda ön kamera olarak ise 5 Megapiksel lense yer verilmiş.

3.5 mm kulaklık girişine sahip olan cihaz, kutudan microUSB şarj girişiyle çıkacak. Şirket, cihazın Android 12 Go sürümüne sahip olacağını açıkladı.

Nokia, cihazın fiyatını 100 dolar olarak belirledi. İlk olarak Hindistan’da piyasaya sürülen modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an için belli değil.

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