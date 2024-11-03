Nora Fatehi sessizliğini bozdu

Bollywood dünyasında kendine yer edinmek için yıllarca çaba gösteren Nora Fatehi, kariyerinin ilk döneminde birçok zorlukla karşılaştığını açıkladı. Melbourne’de gerçekleşen Hindistan Film Festivali’nde gazeteci Rajeev Masand’a samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu ve dansçı, sektörde sıkça karşılaştığı “Bir sonraki Katrina Kaif olmak mı istiyorsun?” sorusunun kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Bu soruların hem özgüvenine darbe vurduğunu hem de zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ifade eden Fatehi, aldığı reddedilme mesajlarının onu terapiye yönlendirdiğini belirtti.

Reddedilmenin Zihinsel Sağlık Üzerindeki Etkisi

Nora Fatehi, Bollywood’daki yolculuğunun başlarında sıkça reddedildiğini ve yeteneklerinin sorgulandığını dile getirdi. Özellikle birçok kişi tarafından, ‘Bir sonraki Katrina Kaif mi olmak istiyorsun?’ gibi ifadelerle karşılandığını belirten Fatehi, bu tür soruların kendisini yetersiz hissettirdiğini söyledi. Sürekli olarak “yeterince iyi değilsin” mesajları almanın özgüvenini sarstığını ve bu süreçte profesyonel destek alma ihtiyacı duyduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, bu zorlu dönemin onun kişisel gelişiminde büyük bir rol oynadığını da ekledi.

Kariyerinde Değişen Bakış Açısı

Zor günleri geride bıraktıkça, Fatehi insanların onun zayıflıklarından faydalanmaması için “çaresiz” görünmemeyi öğrendiğini belirtti. İlk başlarda, oyunculuk kariyerinde ilerlemek için büyük bir istek duyduğunu belirten Fatehi, zamanla daha temkinli bir duruş benimsediğini söyledi. Bu değişim sayesinde, karşısındaki kişilerin fırsatçılığını daha iyi gözlemleyebildiğini ve ihtiyatlı adımlar attığını dile getirdi. Fatehi, iş görüşmelerinde artık “Olmazsa sorun değil, üniversiteye dönüp avukat olurum” gibi daha rahat cümleler kullanarak karşısındakilere güçlü bir imaj çizdiğini vurguladı.

Yeni Başlangıçlar ve Tecrübenin Önemi

Kanada’dan Mumbai’ye taşınan Fas kökenli oyuncu, ilk dönemlerinde Bollywood’a adapte olma sürecinde zorlandığını itiraf etti. Yeni başladığı sektörde bazı insanların ona büyük yapımcılarla tanışma fırsatı sunduğunu ancak bazen kendisini tehlikeli durumlarda bulduğunu belirten Fatehi, zamanla bu gibi tuzakları fark edip kendini koruma yollarını öğrendiğini ifade etti. 22 yaşında başladığı kariyerine, bugünkü tecrübeye sahip olsa daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağını söyleyen Nora Fatehi, geçmiş deneyimlerinin ona büyük dersler verdiğini ekledi.