Nordin Amrabat Hull City'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, tecrübeli futbolcu Nordin Amrabat'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Hull City resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hull City, sezon sonuna kadar sürecek bir anlaşmayla deneyimli kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" denildi.

"FORMDAYIM VE OYNAMAYA HAZIRIM"

Amrabat imzanın ardından "Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük bir geçmişi olan büyük bir kulüp. Artık Hull City ailesinin bir parçası olmaktan mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Futbol söz konusu olduğunda İngiltere dünyanın en iyi ülkesidir. Premier Lig dünyadaki tüm liglerin üstündedir ve Championship saygın bir ligdir. Formdayım ve oynamaya hazırım. Asıl hedefimiz sıralamada yükselmek ve taraftarları mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki Faslı futbolcu Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray ve son olarak Yunanistan ekibi AEK forması giymişti.