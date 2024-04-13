Norveç başbakanı açıkladı: Filistin devletini tanımaya hazırız

Kaynak: AA
Norveç başbakanı açıkladı: Filistin devletini tanımaya hazırız
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını açıkladı.

Norveç hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sanchez ile, Orta Doğu ve Gazze konusunu ele aldıklarını ifade eden Store, "Norveç, Filistin devletini ve onun BM'de yerini tanımaya hazır. Asıl mesele, bölgede barışı desteklemek için bunu hangi anda ve durumda yapacağımızdır." diye konuştu.

Store, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin İspanya ve Norveç'in "benzer fikirleri" olduğunu ve bu konuda yakın koordinasyonda olacaklarını ifade etti.

Son Haberler
Erbaş Papa Fransuva ile görüştü Yaşam
Erbaş Papa Fransuva ile görüştü
Dünya yıldızları dururken herkes ona koştu. Beşiktaşlı futbolcu şaştı kaldı Spor
Dünya yıldızları dururken herkes ona koştu. Beşiktaşlı futbolcu şaştı kaldı
Antalya’daki teleferik faciasında ölen tek kişiydi! Kahreden detay ortaya çıktı Gündem
Antalya’daki teleferik faciasında ölen tek kişiydi! Kahreden detay ortaya çıktı
Malatya'da deprem. Çevre illerden de hissedildi Gündem
Malatya'da deprem. Çevre illerden de hissedildi
Fenerbahçe'yi yendi sözleşmeyi kaptı Spor
Fenerbahçe'yi yendi sözleşmeyi kaptı
Gaziantep'te bir konteyner alev alev yandı Gündem
Gaziantep'te bir konteyner alev alev yandı
Cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu Video
Cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu