Norveç başbakanı açıkladı: Filistin devletini tanımaya hazırız

Norveç hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sanchez ile, Orta Doğu ve Gazze konusunu ele aldıklarını ifade eden Store, "Norveç, Filistin devletini ve onun BM'de yerini tanımaya hazır. Asıl mesele, bölgede barışı desteklemek için bunu hangi anda ve durumda yapacağımızdır." diye konuştu.

Store, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin İspanya ve Norveç'in "benzer fikirleri" olduğunu ve bu konuda yakın koordinasyonda olacaklarını ifade etti.