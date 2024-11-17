Norveç, Kazakistan'ı 5-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi

Manchester City’nin gol makinesi Erling Haaland, Norveç adına tarihe geçen bir performansa daha imza attı. Norveç’in Kazakistan’ı 5-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında üç gol atan yıldız oyuncu, toplam gol sayısını 38’e çıkararak ülkesinin en çok gol atan futbolcusu unvanını güçlendirdi. Haaland, 39 maçta 38 golle inanılmaz bir istatistik yakaladı.

Grup Liderliği ve Üst Lige Yükseliş

Norveç, bu galibiyetle B3 Grubu’nu lider tamamladı. Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya’nın Slovenya ile 1-1 berabere kalması, Norveç’e liderliği getirdi. Avusturya, grup liderliği şansını son dakikalarda kaybederken, Norveç ise UEFA Uluslar Ligi’nin üst kademesine yükselme başarısını elde etti.

Maçın Golleri ve Detaylar

Haaland, ilk golünü Antonio Nusa’nın şutunun kaleciden dönmesiyle tamamladı. İkinci golünü ise yine Nusa’nın ortasında kafa vuruşuyla kaydeden yıldız, üçüncü golünü ceza sahası dışından ağlara gönderdi. Maçın diğer gollerini Alexander Sörloth ve Leipzig’in genç yıldızı Antonio Nusa kaydetti. Norveç, bu etkileyici performansla adını bir üst lige yazdırdı.

Avusturya ise üçüncü sırada yer alan bir üst lig takımına karşı oynanacak terfi-düşme play-off mücadelesine hazırlanacak. Romano Schmid’in golüyle avantaj yakalayan Avusturya, Adam Gnezda Cerin’in beraberlik golüne engel olamayarak liderliği kaçırdı.

Norveç’in bu başarısı, Erling Haaland’ın liderliğinde tarihi bir başarı olarak öne çıkıyor. Yıldız oyuncu, Uluslar Ligi’nin en skorer ismi olmayı da başardı.