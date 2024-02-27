Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı

Malezya’da tatil yapan Norveç Kralı Harald'ın enfeksiyon kaptığı açıklandı.

Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Kral Harald'ın Malezya'da hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, "Kral, Malezya'da tatil yaptığı sırada hastalandı ve bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı” denildi.

Açıklamada, Kral’ın hem Malezyalı hem de Norveçli sağlık personeli tarafından tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 1991 yılından bu yana Norveç Kral’ı unvanına sahip durumda. Kral Harald, son yıllarda birçok kez enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirildi.

