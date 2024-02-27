Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı
Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Norveç Kralı Harald'ın Malezya tatili sırasında hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Malezya’da tatil yapan Norveç Kralı Harald'ın enfeksiyon kaptığı açıklandı.

Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Kral Harald'ın Malezya'da hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, "Kral, Malezya'da tatil yaptığı sırada hastalandı ve bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı” denildi.

Açıklamada, Kral’ın hem Malezyalı hem de Norveçli sağlık personeli tarafından tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 1991 yılından bu yana Norveç Kral’ı unvanına sahip durumda. Kral Harald, son yıllarda birçok kez enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirildi.

Son Haberler
Büyük saygısızlığa soruşturma açıldı. Öğretmenin önünde dans edip TikTok videosu çektiler Gündem
Büyük saygısızlığa soruşturma açıldı. Öğretmenin önünde dans edip TikTok videosu çektiler
TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı Gündem
TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Dursun Özbek ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi Spor
Dursun Özbek ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi
Çanakkale depreminin hissedildiği İstanbul'da acil dönüşüm gerektiren yedi ilçe Gündem
Çanakkale depreminin hissedildiği İstanbul'da acil dönüşüm gerektiren yedi ilçe
Yunanistan'da çiftçiler valilik binası önüne gübre ve saman döktü Dünya
Yunanistan'da çiftçiler valilik binası önüne gübre ve saman döktü
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Spor
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme Spor
Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme