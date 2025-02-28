Norveç perakende piyasalarında güçlü artış

Norveç İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ülkede perakende satışlar ocak ayında aylık bazda %1,1 oranında yükseldi. Aralık ayında %0,1 olarak revize edilen artışın ardından gelen bu yükseliş, perakende sektöründeki büyümenin dört aydır kesintisiz sürdüğünü gösteriyor. Ocak ayındaki artış aynı zamanda bu dört aylık süreçte kaydedilen en güçlü büyüme olarak öne çıkıyor.

Sektörel bazda incelendiğinde, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ekipmanları satışlarında önemli bir toparlanma yaşandı. Aralık ayında %11,6’lık bir düşüş kaydeden bu kategori, ocakta %9,3 oranında artış gösterdi. Benzer şekilde, gıda, içecek ve tütün satışları aralıktaki %3,9’luk düşüşün ardından %1,8 yükseldi. Uzmanlaşmış mağazalardaki diğer ürünlerde de toparlanma gözlemlendi ve bu grupta satışlar %1,2 arttı.

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Diğer yandan, ev eşyaları satışları aralık ayındaki %0,1'lik sınırlı artışın ardından ocakta %4 oranında yükseldi. Kültürel ve eğlence ürünleri satışları %1,9'dan %3,7'ye, mağaza dışı perakende ticaret ise %1,9'dan %3,1'e çıkarak hızlandı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, ocak ayında perakende satışlar %2,7 oranında büyüdü. Aralık ayında bu oran %0,7 olarak kaydedilmişti. Uzmanlar, Norveç’te tüketici harcamalarındaki artışın, ekonomik toparlanmaya olumlu katkı sunduğunu belirtiyor.