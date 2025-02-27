Arjantin’de perakende satış oranları yıllık bazda %121,5 arttı

Arjantin’de perakende satışlar Aralık 2024’te yıllık bazda %121,5 artarak yüksek enflasyonun etkisini yansıttı. Ancak Kasım ayındaki %134,8’lik yükselişe kıyasla artış hızı yavaşladı. Elektronik ve bilgisayar satışları en fazla yükselen kategori olurken, giyim ve restoran sektörlerinde büyüme hız kesti.

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2024’te perakende satışlar yıllık bazda %121,5 artış gösterdi. Ancak bu oran, Kasım 2024’te kaydedilen %134,8’lik büyümeye göre bir yavaşlamaya işaret etti. Bu durum, Arjantin ekonomisinde yüksek enflasyonun tüketici harcamaları üzerindeki etkisini ve fiyat artışlarının kademeli olarak hız kaybettiğini ortaya koyuyor.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, en büyük artış elektronik ve bilgisayar satışlarında yaşandı. Bu kategoride yıllık bazda %169,3’lük bir büyüme gözlendi ve Kasım ayında kaydedilen %132,2’lik orana kıyasla ivmelenme görüldü. Ancak, bazı sektörlerde büyüme hız kesti. Eğlence ve rekreasyon harcamalarındaki artış %202,1’den %143,3’e geriledi. Aynı şekilde, restoranlar ve yemek salonlarında yıllık büyüme %154,5’ten %128,0’e düştü. Kitapçılar ve kırtasiye sektörü %107,2’den %89,9’a, oyuncak satışları %138,3’ten %129,4’e, eczaneler ve parfümeri ürünleri %156,1’den %124,7’ye, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri ise %117,6’dan %104,6’ya geriledi.

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Sabit fiyatlarla hesaplandığında ise, perakende satışların yıllık bazda %16,9 arttığı ve bu oranın Kasım ayında kaydedilen %3,8’lik büyümeye kıyasla hızlandığı görüldü. Bu durum, reel alım gücünün bir miktar toparlandığını gösteriyor.

Arjantin’de uzun süredir devam eden enflasyonist baskılar tüketicileri zorlamaya devam ederken, son veriler fiyat artışlarının kademeli olarak yavaşladığını gösteriyor. Ancak perakende sektöründeki büyümenin sürdürülebilirliği, ülkedeki ekonomik istikrar politikalarına bağlı olacak.