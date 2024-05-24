Norveç, Rusların ülkeye girişini yasakladı

Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya’ya sınır komşularından Norveç’ten yeni yaptırım geldi. Norveç, Rus turistlerin ülkeye geçişlerini neredeyse tamamen kısıtladı. Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in açıkladığı yeni karara göre Rusların zorunlu durumlar dışında Norveç’e girişleri yasaklandı.

Yeni düzenleme 29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve sınır polisine Rus vatandaşlarının girişini reddetme yetkisi tanınacak.

Norveç, ilk olarak 2022 yılında Rus turist vizelerine kısıtlamalar getirmişti.

NATO üyesi olan Norveç, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikalarına karşı koymak amacıyla Avrupa Birliği ve diğer NATO üyeleriyle koordineli bir şekilde hareket ediyor.

Norveç, kuzey kutup dairesinde Rusya ile yaklaşık 200 kilometrelik bir kara sınırına sahip. Bu sınır, her iki ülke için stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyor.