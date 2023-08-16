Norveç Varlık Fonu'nda yapay zekâ etkisi. İlk yarıda 143 milyar dolar kâr

Norveç Varlık Fonunun bu yılın ilk yarısında 143 milyar dolar kâr ettiği bildirildi. Yüksek kârın arkasında yapay zekâ şirketlerdeki yatırımların etkili olduğu ifade edildi.

KAYNAK: AA
Norveç Varlık Fonu'nda yapay zekâ etkisi. İlk yarıda 143 milyar dolar kâr

Yapılan açıklamada, ülkenin varlık fonunun, ABD’de yapay zekâ alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketlerdeki yatırımlarının etkisiyle bu yılın ilk yarısı itibarıyla 143 milyar dolar kâr elde ettiği belirtildi.

Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerinde 1,4 trilyon dolarlık yatırımının bulunduğu ifade edilen açıklamada, "büyük internet ve yazılım şirketlerinden, yarı iletken tedarikçilerinden gelen yeni AI (yapay zeka) çözümlerine yönelik güçlü talepten yararlanıldığı" belirtildi.

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