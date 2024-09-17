Norveç’te elektrikli araç sayısı tarihte ilk kez benzinlileri solladı

Kaynak: AA
Norveç’te elektrikli araç sayısı tarihte ilk kez benzinlileri solladı

Norveç'te elektrikli araçların sayısı, ilk kez benzinli araçları geçti.

Norveç Yol Federasyonu'nun (OFV) verilerine göre, 16 Eylül itibarıyla ülkede kayıtlı 2,8 milyon özel otomobilden 754 bin 303'ü tamamen elektrikli, 753 bin 905'i ise benzinli. Dizel araçların sayısı da hızla azalıyor.

OFV Direktörü Oyvind Solberg Thorsen, bu durumu "tarihi bir olay" olarak nitelendirirken, Norveç'in dünyada elektrikli araçların hakim olduğu ilk binek araç filosuna sahip ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti.

2026'da dizel araçlardan daha fazla elektrikli araç olacağı öngörülüyor. 2030'da ise toplam otomobil sayısının 3,1 milyona ulaşması bekleniyor.

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