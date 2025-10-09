İsrail'in, Filistin'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri saldırıların ardından bugün ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

Gazze'yi yöneten Hamas ateşkesi kabul ettiğini duyururken, İsrail anlaşmanın hükümetin onayının ardından yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Saldırılar sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Gazze'de yaşananları soykırım olarak tanımladı. BM raportörleri de İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesi için UEFA ve FIFA'ya çağrı yapmıştı.

Bu çağrının ardından çok sayıda ülkede taraftarlar İsrail'i protesto ederken, gözler Norveç-İsrail maçına çevrildi. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesinde Norveç, 11 Eylül günü İsrail'i konuk edecek.

FEDERASYON BAŞKANINDAN MEN ÇAĞRISI

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, dün yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından menle cezalandırıldığını hatırlatan Klaveness, "Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalınamaz. Şahsen Rusya men edildiğine göre İsrail'in de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Maça çıkmama çağrılarına yanıt veren Klaveness, bu durumda İsrail'in galip sayılacağını belirtti ve sahaya çıkacaklarını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, maç öncesinde başkent Oslo'da güvenlik önlemleri artırılacak. Stadyum kapasitesi 3 bin kişiye düşürülecek ve yollar maç başlamadan birkaç saat önce trafiğe kapatılacak.

Norveç Filistin Komitesi, maçla aynı zamana denk gelecek şekilde Oslo'da bir protesto düzenleneceğini duyurdu.

Maçın güvenli bir ortamda izlenebileceğini belirten Norveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Karl-Petter Loeken, "Güvenlik koşullarını sağlamak için çok şey yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.