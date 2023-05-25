Norveç’ten Rusya’nın casus balinasına karşı uyarı

Norveç’te 2019’dan bu yana görülen ve Rusya’ya ait olduğu tahmin edilen casus beyaz balina “Hvaldimir” yeniden gündem oldu. Norveç Balıkçılık İdaresi, zarar verilmesini önlemek için balinaya yaklaşılmaması ve temastan kaçınılması konusunda uyarıda bulundu. İdare tarafından yapılan açıklamada, balinanın ülkenin güneyinde, yoğun nüfuslu bir bölgeye ulaşması nedeniyle yaralanma riskinin önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Balıkçılık İdaresi yöneticisi Frank Bakke-Jensen, balinanın daha önce teknelerle temas etmesi nedeniyle hafif yaralandığını hatırlatarak, “Tekneyle açılanları, balinanın yaralanmasını veya tekne trafiği nedeniyle ölmesini engellemek için belirli bir mesafeyi korumaya çağırıyoruz" dedi. Casus balinanın özgür yaşaması gerektiğini kaydeden Bakke-Jensen, balinayı yakalayıp bir yere koymak için hiçbir neden görmediklerini söyledi.



Üzerine bir kemerle kamera bağlanmış Hvaldimir adlı balina, 2019'da Norveç açıklarında ilk kez görülmesinin ardından dünyada büyük ilgi çekmişti. Kemerin üzerindeki tokalarda St. Petersburg menşei bulunması dikkatleri Rusya’ya yönlendirmişti. Uzmanlar, casus balinanın Rusya’ya ait olduğunu ve Rus donanması tarafından eğitildiğini düşündüklerini açıklamıştı.