Norwich City'de Rashica gelişmesi

Premier Lig'de tutunamayarak küme düşen Norwich City, Championship'te oynamak istemeyen Milot Rashica'nın takımdan ayrılmasına izin vermeye karar verdi.

Norwich City'de Rashica gelişmesi

Editör: Hamza Özalkuş

Sezon öncesi Norwich City’den kiralanan ve burada gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig’de mücadele eden ancak orada tutunamayarak Championship’e düşen Norwich City Rashica için kararını verdi.

TAKIMDAN AYRILMASINA İZİN VERECEKLER
Geçtiğimiz günlerde Giresunspor’un İspanyol forveti Borja Sainz’ı renklerine katan ancak henüz resmi açıklamayı yapmayan Norwich City yaptığı bu transfer hamlesi ile gelecek sezon alt ligde oynamak istemeyen Milot Rashica’nın takımdan ayrılmasına izin vermeye karar verdi. Kosovalı yıldızı temelli renklerine katmak isteyen Galatasaray yönetimin bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı fakat uzun sürece yayılan bir ödeme planını kabul ettirmesi halinde 7.5 milyon Euro ödeyebileceği bildirildi. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Norwich City ile bir araya gelerek teklifini iletmesi bekleniyor.

PERFORMANSI
Bu sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık olarak geçiren Kosovalı yıldız burada çıktığı 30 maçta kaydettiği 6 gol ve 7 asistle göz doldurmuştu.

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