Nostradamus’un İngiliz Kral’ın ne zaman öleceğini açıkladığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Nostradamus’un İngiliz Kral’ın ne zaman öleceğini açıkladığı ortaya çıktı
İngiliz Kral Charles’in kansere yakalandığının açıklanması üzerine tüm gözler ünlü kahin Nostradamus’un yüz yıllar önce İngiliz tahtıyla ilgili yaptığı ve tutan kehanetleri akıllara geldi.

İngiltere kralı 75 yaşındaki Charles’ın kanser tedavisine başlandığı ve olumlu ilerlediği bilgisi verildi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise yaptığı açıklamada “Neyse ki bu olay erken fark edildi. Hepimiz tedavi olmasını ve tamamen iyileşmesini diliyoruz. Bunun için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanser tanısının erken yapılmasına rağmen olumsuz ihtimaller, akıllara bu yılın başında Nostradamus tarafından söylendiği iddia edilen kehanetleri getirdi.

Ünlü kahin Nostradamus’un 2024 yılı kehanetleri arasında Kral Charles’ın “tahttan düşüşü” de bulunuyor.

1566 yılında ölen Fransız kâhin Nostradamus’un kehanetine göre, Kral Charles 2022’de annesinin ölümüyle çıktığı tahtı bu sene bırakmak zorunda kalacak.

Nostradamus’un kehanetinde Kral Charles’ın büyük oğlu William’ın değil, küçük oğlu Harry’nin kral olacağı da ileri sürülüyor.

2020’de ailesine kızıp eşiyle ABD’ye taşınan Prens Harry ise babasının hastalığını öğrenince Londra’ya gitti.

KANSERE YAKALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verilmişti.

Buckingham Sarayı'nın açıklamasında ayrıca, Charles'ın tedavi görmek için kamu görevlerini erteleyeceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca kanserin hangi aşamada olduğu belirtilmedi.

Başka bir kaynağa göre, Buckingham Sarayı, Charles'ın prostat kanseri olmadığını söyledi.

KRAL ARTIK TEDAVİ GÖRECEK

Kral'a iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördükten sonra kanser teşhisi konuldu. Doktorlar ayrı bir sorunu fark edip testler yaptı. Charles'ın artık Londra'daki bir hastanede düzenli tedavi göreceği bildirildi.

Charles'ın, tedavisinin tamamen olumlu geçtiği ve mümkün olan en kısa sürede görevine dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdiği öne sürüldü.

Söz konusu haber il önce Başbakan'a ve kraliyet ailesi mensubu Prens William, Prens Harry, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'a bildirildikten sonra Buckingham Sarayı tarafından kamuoyuna açıklandı.

Başbakan, Danışma Meclisi'ndeki ve Kral'ın diğer devlet görevlerini vekaleten üstlenmeye devam edeceği ifade edildi.

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