Noter onlardan onlar vatandaştan alıyor. 27 Eylül’de zorunlu olacak

Galericiler ikinci el araç satışlarını notere başvurmadan yapmak istiyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç konuya dair açıklamasında yaklaşık 2 sene önce uygulanmaya başlanan ve 27 Eylül itibarıyla şart olacak. "Güvenli Ödeme Sistemi" ile ikinci el araç satışlarında dolandırıcılığın önüne geçileceğini belirtti.

Bu satışlarda en fazla dolandırıcılığın vatandaşlar arasındaki alım-satımlarda görüldüğüne vurgu yapan Erkoç, yeni sistemle benzeri sorunların giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

“NOTERSİZ SATIŞ YAPMAK İSTİYORUZ”

Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te yer verilen standartları karşılayan kişilerin, ikinci el araç satışı yapabilmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi aldıkları bilgisini verdi.

Erkoç, galericilerden alınan araçlara yönelik herhangi bir dolandırıcılığın olmadığını söyleyerek galericilerin, ikinci el satışı yapabilmeleri için MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezine başvurup, belirli şartları sağlamaları durumunda, Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmelerinin söz konusu olduğunu belirtti.

Erkoç, galericiler, gerekli koşulları sağlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesi alan yetkin insanlar olduğunu, devletin ikinci el araç satışı için yetkilendirdiği kişiler olduklarını söyledi.

Galericilerden alınan ikinci el araçlarda herhangi bir sorun çıkması ya da dolandırıcılık gibi bir olay yaşanması halinde zaten hem MASFED bünyesindeki Tahkim Kurulumuz hem de Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulandığını söyleyen Erkoç, bu nedenle bizler 'notersiz satış' yapmak istediklerini dile getirdi.